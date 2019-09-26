شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع للديربي أمام اتلتيكو والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة اتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

‏حراسة المرمي : كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال ، فاران ، سيرخيو راموس ، مارسيلو

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خط الوسط : كروس ، كاسيميرو ، خاميس

خط الهجوم : جاريث بيل ، هازارد ، بنزيما

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد و اتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 14 نقطة و خلفه في المركز الثاني اتلتيكو مدريد برصيد 13 نقطة.