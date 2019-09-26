شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يخطف فوز قاتل من الاتفاق بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

استطاع نادي أبها أن يفوز على نظيره نادي الاتفاق بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

تشكيل أبها ضد الاتفاق بالدوري السعودي:

حراسة المرمى: محمدي

خط الدفاع: عطوشي، مهدي تاهرات، كرم برناوي، خالد عبد العزيز.

خط الوسط: جابريال، العواضي.

خط الهجوم: سميحان النابت، سعد بقير، أحمد مصطفى، صالح آل عباس.

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تشكيل الاتفاق ضد أبها بالدوري السعودي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: سيدريك يامبيري، عبد الله الخطيب، الحدادي، سعد آل خيري.

خط الوسط: إبراهيم محنشي.

خط الهجوم: فواز الطريس، علي هزازي، نعيم السليتي، روجيرينيو.

ملخص مباراة أبها والاتفاق بالدوري السعودي

وبدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين ثم بمرور الوقت بدأ كلا الفريقين يهددا مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف وظلت المباراة جاريه حتى تفاجئ الجميع بخطف نادي أبها هدفه الأولى في الدقيقة 94 عن طريق عطوشي لينتهي لللقاء بفوز أبها بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد أبها إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع.