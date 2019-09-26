شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير : تشافي يرغب في تدريب برشلونة ويرغب في ضم ستيرلينج والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن اللاعب الدولي الإسباني ونادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري الحالي سيحاول الوصول إلى برشلونة كمدرب الموسم المقبل بعد تراجع مستوى الفريق مع فالفيردي ومعه رحيم ستيرلينج مهاجم نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية ان تشافي يرى رحيم ستيرلينج هو اللاعب المثالي لتحمل ضغوطات البارسا.

يذكر أن تشافي هيرنانديز نجح في قيادة السد القطري للوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الأول كمدرب بعد تخطي عقبة النصر السعودي في ربع النهائي ليضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي البطولة

وينتظر تشافي هيرنانديز المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع السد هذا العام بعد الفوز ببطولة الدوري القطري.