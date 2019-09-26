شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن بديله المناسب لتدريب ليفربول في حالة رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل

كشفت يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن البديل المناسب له لتدريب الفريق في حالة رحيله في وقت ما.

تصريحات كلوب عن بديله المناسب لتدريب ليفربول

وقال كلوب في تصريحات صحفية عن بديله المناسب في ليفربول: "إذا قام ليفربول بإقالتي غداً فربما يكون كيني دالجليش هو الخيار الأول ليحل محلي، لكن من المحتمل أن يحضروا ستيفي من جلاسكو".

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وأضاف كلوب: "إذا سألت من يجب أن يخلفني ، سأقول ستيفي. أساعده كلما أمكن ذلك."

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.