شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد: عقليتنا ستكون مفتاح الانتصار في الديربي والان مع التفاصيل

قال اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن عقلية الفريق ستكون مفتاح الانتصار في الديربي أمام اتلتيكو مدريد.

وأضاف هازارد :" الفوز بالديربي أحد أُمنياتي منذ ان وقعت لريال مدريد علينا العمل ‏بجد و حماس من أجل الفوز هذه هي عقليتنا قبل دخول المباراة الفوز ولا غيره"

وأردف اللاعب الدولي البلجيكي :"‏ كل شيء هنا في ريال مدريد مختلف، كان تقديمي للجمهور جنونياً ، تفاجئت بوجود الكثير من الأشخاص في الملعب كان ذالك مدهش لهذا اتمنى الفوز بالعديد من البطولات هُنا من أجل إسعاد الجماهير.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.