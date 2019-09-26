شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عن السعر الذي حدده نادي توتنهام الإنجليزي للموافقة على بيع هاري كين مهاجم الفريق. سعر بيع هاري كين الذي حدده توتنهام وأكدت الصحيفة أن نادي توتنهام حدد مبلغ 250 مليون جنية إسترليني للموافقة على بيع هاري كين لأي نادي يرغب في التعاقد معه. Advertisements موعد موافقة توتنهام على بيع هاري كين كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي توتنهام لن يوافق على بيع هاري مين إلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق له هذا الموسم. مشاركات هاري كين مع توتنهام وقد شارك هاري كين 12 مباراة مع نادي توتنهام خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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