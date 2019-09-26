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تاريخ مواجهات أهلي جدة و النصر في الدوري السعودي

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يواجه نادي أهلي جدة نظيره النصر غدا في كلاسيكو الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير .

وعلى مدار التاريخ تواجه الفريقين في 22 مباراة، حقق النادي الأهلي الفوز 8 مرات بينما حقق النصر الفوز في 7 مبارايات.

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 وتلقى النصر 34 هدفًا أمام الأهلي في دوري المحترفين السعودي بينما تلقي الأهلي 31 هدفا أمام النصر ولم يفز الأهلي في آخر 3⃣ مباريات لعبها على أرضه أمام النصر في الدوري حيث تعادل في مواجهة و خسر في مباراتين.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 7 نقاط حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز و هو عدد نقاط النصر الذي يحتل المركز الخامس.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة و الرابع مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة المشعة ) بجدة.

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