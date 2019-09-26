شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في أرسنال والان مع التفاصيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس 26 سبتمبر رسميا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في النادي بشهر سبتمبر. اللاعبون المرشحون للفوز بجائزة لاعب الشهر في نادي أرسنال وكشفت نادي أرسنال عن 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالنادي وهم: إيمريك أوباميانج، ماتيو جاندوزي، كالوم تشامبرز، ايميليانو مارتينيز. Advertisements وفتح نادي أرسنال باب التصويت لجماهير النادي لإختيار أفضل لاعب الفريق خلال شهر سبتمبر حتى نهاية الشهر. ترتيب نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز ويتواجد نادي أرسنال في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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