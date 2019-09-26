شكرا لقرائتكم خبر عن الاخضر يشارك في البطولة العربية للجولف بالقاهرة.. والبابطين مرشحاً للقب الناشئين والان مع التفاصيل

يستعد الاتحاد السعودي للمشاركة في منافسات الجولف في البطولة العربية الـ 20 للجولف للشباب والـ 11 للفتيات، المقامة منافساتها حالياً على ملاعب دريم لاند للجولف في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بفريق فتيات لأول مرة في تاريخ رياضة الجولف السعودية وكأول مشاركة عربية، وبفريق للناشئين تحت 15 سنة وآخر تحت 13 سنة.

وتضم الأخضر في هذه البطولة، كل من اللاعبات، فاتن القحطاني ورغده العيساوي وليلى التلمساني (فريق الفتيات)، واللاعب علي البابطين (فريق تحت 15 سنة)، واللاعبين عمر التلمساني وعبدالعزيز المديميغ وخالد المديميغ (فريق تحت 13 سنة)، بقيادة المدرب الوطني علي بلحارث، بينما يرأس وفد المنتخب عبدالله الغدير.

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ونال اللاعب علي البابطين المركز الثاني بعد الجولة الأولى من منافسات الناشئين أمس، ليصبح مرشحاً للفوز بالمركز الأول في ختام المنافسات.

وأبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، ماجد سرور سعادته بأول مشاركة لفتيات السعودية في البطولة العربية، قائلاً: "سعيد جداً بأول مشاركة للفتيات السعوديات مع المنتخب الوطني للجولف في بطولة رسمية كبيرة كالبطولة العربية، وهذه خطوة مهمة تحسب للاتحاد السعودي للجولف الذي يولي رياضة الجولف في المملكة اهتمام ودعم كبير بقيادة معالي رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان وهو ما يحفزنا إلى بذل المزيد من العمل والجهد لإكساب اللاعبات واللاعبين الخبرة والمعرفة الفنية الكافية في رياضة الجولف".

وأضاف: "حضورنا في البطولة العربية ناجح ولله الحمد، فاللاعبين الناشئين يوم بعد آخر يكتسبون خبرة واحتكاك فني مفيد مع كافة المنتخبات العربية المشاركة، وكذلك الحال بالنسبة للفتيات، ونتطلع للمنافسة على جوائز البطولة بعدما نجح اللاعب علي البابطين في الحصول على المركز الثاني في جولة اليوم الأول من البطولة، ويتمن ان يستمر في تفوقه حتى ختام البطولة ويظفر باللقب العربي، فحضوره اللافت هذا كأول مشاركة له في بطولة خارجية، وهؤلاء اللاعبين الناشئين هم جيل جديد يأتي إمتداداً لجيل سابق الآن هم في المنتخب الأول، وذلك ضمن برنامج تنمية وتطوير منتخبات الجولف ورياضة الجولف السعودية، وأشكر مدرب المنتخب علي بلحارث ورئيس الوفد عبدالله الغدير على جهودهما الكبيرة التي يقدمانها يومياً في البطولة العربية".