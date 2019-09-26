الان تتابع بنيران صديقة.. الهلال يفوز على التعاون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الهلال على نظيره التعاون 2/1، في المباراة التي جمعتهما الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. الهدف الأول سجله التعاون عبر سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في حين تعادل عمر خربين للهلال من ضربة رأس في الدقيقة التاسعة، وسجل ريان الموسى الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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