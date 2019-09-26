شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى»: صلاح قيمة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رسميا، عن تشكيل الجهاز المعاون خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد ظهر أمس، لتقديم الجهاز، وضم التشكيل: طارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وأنيس الشعلالى معد بدنى، ومحمد بركات مدير المنتخب، والطبيب محمد أبو العلا، وشادى الجيلانى منسق إعلامى.

حضر المؤتمر اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، وهم: عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، ونائبه جمال محمد على، والعضوان سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله، بينما غاب فضل لتواجده فى إسبانيا، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم.

فى البداية، قال حسام البدرى: منذ بدايتى فى عالم التدريب عام 1987 وأنا أحلم بتدريب المنتخب، وسعيد بتحقيق حلمى، وأضاف أنه سيطبق العدل فى اختياراته مع المنتخب دون النظر لأى انتماءات أو أمور أخرى سوى الاجتهاد فى الملعب، داعيًا الجميع للشعور بالتفاؤل بما هو قادم ومساندة الفراعنة.

وأضاف أنه اختار الجهاز المعاون بناء على معايير الكفاءة والشخصية والخبرة والإبداع. وأشار إلى أنه سيفكر فى العناصر الموجودة، مع وجود خطة لتجديد الدماء وإضافة عناصر صاعدة، موضحًا أن استبعاد بعض المحترفين لا يعنى خروجهم من حساباته، مثل أحمد المحمدى، ظهير أستون فيلا.

وأكد أن المرحلة الحالية تحتاج مواجهة منتخب إفريقى قبل مواجهة ناميبيا فى التصفيات الإفريقية، ومن الأقرب مواجهة منتخب بتسوانا، وبالفعل حصلنا على الموافقة لمواجهتهم فى الأجندة الدولية المقبلة، والمقرر لها فى أكتوبر.

وردا على أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة علق البدرى: صلاح لاعب صاحب قيمة كبيرة، وعلمت الفترة الماضية بأزمات، وما حدث لن يتكرر، الفترة المقبلة سوف تشهد التواصل مع صلاح وكل المساندة له. وقال مدرب المنتخب: لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر.

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وتابع البدرى: لم يتدخل أحد من أعضاء اللجنة الخماسية فى اختياراتى لجهازى المعاون، وكنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى اختياراهم.

وأوضح أن المنتخب يحتاج للمزيد من العمل فى المرحلة القادمة، مؤكدًا أن مسألة منح شارة قيادة الفريق سيكون وفقًا لمصلحة المنتخب وليس لمعيار معين، والأمر تحت الدراسة.

وأكد أنه يهدف للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2021، وسيتم التنسيق مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتى ستقام فى نوفمبر المقبل.

وواصل: الجميع تابع أداء ونتائج منتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا، مضيفًا: هناك سلبيات واضحة ساهمت فى الخروج من دور الستة عشر، بجانب وجود نقص فى بعض المراكز، وهو ما يزيد صعوبة الجهاز الفنى الجديد.

من جهته، قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية، إن اختيار حسام البدرى لتدريب المنتخب جاء بناء على معايير عالمية تم على أساسها الاتفاق على اسم البدرى، مثل توقيت المرحلة، السن، والمعايير الفنية.

وأضاف الجناينى: «أتشرف بالعمل مع تلك المنظومة، هناك العديد من المجالات التى تحدثنا عنها، كان أمامنا العديد من التحديات كان على رأسها جدول مسابقة الدورى، ملف المدير الفنى وعودة الجمهور، كما أن مباراة السوبر كانت تحديا كبيرا لإقامتها بجمهور وتم بنجاح.

وعن الموازنة بين أسماء لاعبى الأهلى والزمالك فى الجهاز الفنى قال: «لأول مرة لا يتم عمل توازنات بين الأهلى والزمالك فى تشكيل الجهاز الفنى، تم تكليف البدرى بالمهمة الفنية وتشكيل جهازه المعاون، كل الدعم والتوفيق له وسنلبى كل طلباته من أجل تحقيق الأهداف التى نسعى لها، خصوصا لقب الأمم الإفريقية.