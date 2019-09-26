شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكرّم معجزة «تنس الطاولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلى، تصعيد هنا جودة لاعبة النادى تحت 12 سنة، إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى منافسات الدورى، وذلك بعدما توجت ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة فى إنجاز كبير فى تاريخ اللعبة حيث أطاحت بلاعبة الزمالك فرح عبدالعزيز صاحبة الـ27 عاماً المصنفة الثانية على قارة إفريقيا. وجاء فوز هنا جودة على فرح عبد العزيز، بثلاثة أشواط مقابل لا شىء، توجتها بطلة للقب الجمهورية لتنس الطاولة، فيما احتلت مروة هشام لاعبة الاهلى المركز الثالث، وحلت فى المركز الرابع رؤى الناغى لاعبة الزمالك.

وأشاد عبد الفتاح، بالمستوى الذى ظهرت به «هنا» فى منافسات بطولة الجمهورية وإحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3/ صفر على فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزمالك. وأضاف أن «هنا» تمتلك كاريزما اللاعبين الكبار فى الفريق، وسوف تنطلق من فريق الشباب إلى الفريق الأول خلال المنافسات المقبلة فى الدورى. وأكد أن «هنا» ستنتظم فى تدريبات الفريق الأول لتنس الطاولة يوم الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية، وتعد هنا جودة، واحدة من ناشئى فريق الأهلى لتنس الطاولة، إذ تلعب فى صفوفه منذ كانت فى الرابعة من عمرها. وأعرب عبد الفتاح، عن سعادته بفوز فريقى الرجال والسيدات بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية التى أقيمت على ملاعب نادى مدينة نصر.

وقال أشرف عبد الفتاح، إن محمد عادل شومان حقق فى المباراة النهائية الفوزعلى المصنف الأول فى تنس الطاولة أحمد صالح، رغم المجهود الكبير الذى بذله شومان خلال مشاركته فى البطولة العربية التى أقيمت بالمغرب مؤخرا وفاز بها الأهلى. ونجحت هنا جودة فى لفت الأنظار إليها بالرغم من صغر سنها بفضل النتائج الرائعة التى تحققها على المنافسين، كما أصبحت عالقة فى ذهن الجماهير بسبب موقفها الشهير، عندما أعلنت تحدى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى فى لعبه تنس الطاولة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورة لها برفقة صلاح وهو يمارس لعبة تنس الطاولة وعلقت قائلة: «تحدى الأبطال، مش أى كورة هتقدر عليها مو صلاح.