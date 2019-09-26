شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يكرم المتحدث الإعلامي للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي، المتحدث الإعلامي للوزارة، بمقر الوزارة وأهداه درعها.

جاء هذا التكريم تقديراً للجهود والأداء الإعلامي المتميز للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، وتقديراً لجهود المكتب في إبراز الدور الذي تلعبه الوزارة مجتمعيًا والتواصل المستمر مع الشباب بكل وسائل الإعلام المختلفة.

Advertisements

وشهدت الفترة الماضية تغطية إعلامية متميزة لنشاطات وزارة الشباب والرياضة التي شملت العديد من المحاور المختلفة في مدن ومحافظات مختلفة.

وتعمل الوزارة أيضاً على تغطية الأحداث الرياضية المختلفة والتسهيل على وسائل الإعلام للوصول إلى آخر أخبار نجوم الألعاب المختلفة.

وقال فوزي: «كل الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتكريمي على الجهد والأداء الإعلامي المبذول، وكل الشكر كذلك للسادة الزملاء بإدارة الإعلام بالشباب والرياضة».