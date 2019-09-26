سيلفا يؤجل قرار رحيله عن مانشستر سيتي

الخميس 26 سبتمبر 2019

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البرتغالي دافيد سيلفا لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قرر تأجيل قرار رحيله عن صفوف ناديه.



سيلفا يقرر إنهاء رحلته مع مانشستر سيتي

وكان دافيد سيلفا قد أعلن منذ فترة أنه قرر الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي عقب رحلة استمرت مع الفريق لمدة 10 سنوات كاملة.

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وذكرت التقارير الصحفية أن سيلفا أبلغ وكلائه بأن يؤجلوا قرار رحيله ومناقشة العروض المقدمة له حتى نهاية الموسم ليتمكن من التركيز مع السيتي.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع سيلفا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سيلفا عقب رحيله عن مانشستر سيتي أبرزها نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقد شارك دافيد سيلفا في 10 مباريات مع نادي مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.