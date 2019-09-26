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رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس عقب تعافيه من الإصابة

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الخميس 26 سبتمبر 2019

رونالدو

شهدت تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي الجماعية اليوم الخميس عودة البرتغالي نجم الفريق مرة أخرى.

إصابة رونالدو وغيابه عن يوفنتوس

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وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن يوفنتوس في مباراة بريشيا الماضية في بسبب معاناته من شد بسيط في عضلات القدم ولكنه أصبح الآن جاهزا للعودة للمباريات.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نادي سبال يوم السبت القادم 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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