الخميس 26 سبتمبر 2019 بن ناصر يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره نادي تورينو بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

بن ناصر يعود لتشكيل ميلان ضد تورينو بالدوري الإيطالي وشهدت تشكيلة ميلان الأساسية ضد تورينو بالدوري الإيطالي عودة الجزائري إسماعيل بن ناصر للعب أساسيًا. تشكيل ميلان وتورينو قبل بداية المباراة Advertisements وجاء تشكيل ميلان ضد تورينو بالدوري الإيطالي كالآتي: دوناروما – كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرناندير – بن ناصر – تشالهانوجلو – كيسي – لياو – بن ناصر – بيونتيك. بينما جاء تشكيل تورينو ضد ميلان كالآتي: سيريجو – إيتزو – ليانكو – بريمير – دي سيلفستري – باسيلي – رينكون - أولا أينا – فيردي – زازا – بيلوتي. ويتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي تورينو في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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