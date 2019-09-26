شكرا لقرائتكم تأخر شحن الحقائب الطبية تثير غضب للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الاستياء والغضب داخل بعثة الإسماعيلى بعد تأخر شركة الطيران فى شحن الحقائب الخاصة بالجهاز الطبى حتى الأن. وقام المستشار محمد الكلية رئيس البعثة إضافة لأعضاء الجهاز الطبى والإدارى باجراءات اتصالات مكثفة مع الشركة التى وعدت بارسال الحقائب خلال الــ48 ساعة الماضية وهو ما لم يتحقق حتى كتابة تلك السطور. Advertisements واضطر مسئولو بعثة الإسماعيلى لشراء المستلزمات الطبية من تونس التى قد يحتاجها الفريق فى مواجهة الغد أمام أهلى بنى غازى الليبى لحل تلك الأزمة بشكل سريع. ويلتقى الدراويش بطل ليبيا فى الخامسة من مساء غدا الجمعة باستاد المنستير فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب.

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