شكرا لقرائتكم فايلر يفكر فى الدفع بـ"أليو ديانج" أمام كانو سبورت بطل الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لم يستقر فايلر على تشكيل ثابت خلال الثلاث المباريات التي قاد الفريق فيها أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، ثم الزمالك فى السوبر المحلى وسموحة بالجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى .
جاء تفكير فايلر فى الإعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر مؤخرا وتحديداً فى منطقة خط الوسط، وتجهيزه للإعتماد عليه فى أي مباراة قادمة.
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