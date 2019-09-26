شكرا لقرائتكم فايلر يفكر فى الدفع بـ"أليو ديانج" أمام كانو سبورت بطل الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الدفع بالمالي أليو ديانج، أساسياً في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السبت المقبل، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب السويسري في الاستعانة باللاعب المالي المُنضم للأهلي هذا الصيف أساسياً في إطار حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين من أجل إكتشاف قدراتهم عن قرب وعلى الطبيعة خاصة وأن ديانج لم يُشارك مع فايلر حتى الأن.

لم يستقر فايلر على تشكيل ثابت خلال الثلاث المباريات التي قاد الفريق فيها أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، ثم الزمالك فى السوبر المحلى وسموحة بالجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى .

جاء تفكير فايلر فى الإعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر مؤخرا وتحديداً فى منطقة خط الوسط، وتجهيزه للإعتماد عليه فى أي مباراة قادمة.