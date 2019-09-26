شكرا لقرائتكم "عبد الغني" و"زيزو" يغادران مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدي عبد الغنى وزيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي في ظل معاناة عبد الغني من إصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الأهلى في السوبر المصري كما يعانى زيزو من إصابة فى القدم وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي حيث حصلا علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا وذلك من قبل الجهاز الفنى.
وانتظم محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس استعدادا للمواجهة الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال.
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