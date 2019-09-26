شكرا لقرائتكم "عبد الغني" و"زيزو" يغادران مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمد عبد الغنى، ومحمود عبد العزيز، "زيزو" لاعبى الزمالك، مقر النادى الأبيض، قبل التدريبات الجماعية للفريق الذى يستعد لمواجهة جينيراسون فوت السنغالى، فى اللقاء المحدد له بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، والذى يبحث الأبيض حتى اللحظة الجارية لتأجيله لمدة 24 ساعة وإقامته يوم الأحد القادم ونقله إلى برج العرب.

وأدي عبد الغنى وزيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي في ظل معاناة عبد الغني من إصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الأهلى في السوبر المصري كما يعانى زيزو من إصابة فى القدم وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي حيث حصلا علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا وذلك من قبل الجهاز الفنى.

وانتظم محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس استعدادا للمواجهة الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال.