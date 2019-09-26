شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الإسماعيلى يزور بعثة الفريق في تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام التونسى أكرم إبراهيم العلياوى مخطط أحمال الإسماعيلى السابق بزيارة بعثة الفريق اثناء تواجدها فى مدينة سوسة. ويحل الفريق ضيفا على منافسه أهلى بنى غازى الليبى باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements واتسم لقاء العلياوى بأعضاء بعثة الدراويش بالسعادة والبهجة والتفاؤل والذى تمنى تأهل فريقه السابق لدور الــ16 بالبطولة العربية. كما تخلل اللقاء استرجاع ذكريات تواجده مع الفريق مطلع هذا الموسم.

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