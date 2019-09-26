شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية : خطة موسعة للخروج بمباراة الاسماعيلي والأهلي بشكل مثالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت الجهات الأمنية بتونس أنه تم البدء فى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لخروج مباراة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى بالشكل المثالى. ويحتضن ملعب مدينة المنستير اللقاء الذى سينطلق فى الخامسة من مساء الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال. Advertisements وواصلت :”ستكون هناك قوات مرافقة للفريقين والحكام من الفندق وحتى الوصول لملعب المباراة التى تقام بحضور جماهيرى”. وأتمت :”نثق فى سلوك الجماهير من أجل خروج المباراة وسط انضباط والتزام من الجميع”. هذا ومن المقرر أن تتحرك بعثة الدراويش من فندق الإقامة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية : خطة موسعة للخروج بمباراة الاسماعيلي والأهلي بشكل مثالي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.