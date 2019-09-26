شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف سر سداد 40 ألف يورو لنادى خالد بوطيب تجنباً لإيقاف القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد مسئولو الزمالك 40 ألف يورو إلى نادى ملاطيا سبور التركى لحل أزمة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض المنضم فى شهر يناير الماضى من النادى التركى إلى قلعة ميت عقبة.

يذكر أن خالد بوطيب قد شارك مع الزمالك منذ ضمه فى 13 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد فى 820 دقيقة شارك بها مع أبناء ميت عقبة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بإحصائيات اللاعبين وقيمتهم التسويقية.

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وتعد الـ40 ألف يورو بمثابة حقوق رعاية للنادى التركى فى مهاجمه خالد بوطيب الذى أصبح لاعباً فى قلعة ميت عقبة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن أثارت تلك النسبة جدلاً وهو ما أوضحه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" حيث أشار إلى إن الأمر تم بمثابة إجراء لتجنب إيقاف قيد الفريق الأبيض.

وقال أمير مرتضى لـ"الخليج 365":"حق رعاية ملاطيا سبور حصلوا عليه بالفعل وهذا أمر إجرائى، ونجحنا فى الحفاظ على حقوقنا ببند فى عقد شراء اللاعب منهم بأنهم يتحملون قيمة رعاية اللاعب ومن خلال هذا البند سنسترد الـ40 ألف يورو عن طريق مخاطبتهم بإعادة تلك القيمة.. وإذا لم نسددها كان سيتم توقيع عقوبة علينا من الاتحاد الدولى بإيقاف القيد وهو ما تجنبناه بإتباع الإجراءات الصحيحة ونفس الأمر ينطبق على الفريق التركى ففى حالة عدم رده تلك القيمة لنا وفقا لعقدنا معهم سنقوم بتقديم شكوى إلى الفيفا ونحصل عليها ويتم عقابهم بإيقاف القيد".

ويستعد خالد بوطيب حاليا للمشاركة مع الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى يشهد أزمة بشأن موعده ومكان إقامته حيث يتمسك الفريق السنغالى بإقامته يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف، وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق قد بدأ فى الاعتماد على بوطيب مؤخرا بصورة أساسية ضمن حساباته والتى كان آخرها ظهوره فى التشكيل الأساسى لمباراة الاتحاد السكندرى التى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله مصطفى محمد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.