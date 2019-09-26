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جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري يتأهل لدور الـ16 فى البطولة العربية بثنائية نظيفة أمام العربى الكويتى Advertisements ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة والانطلاق ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم. وجاء الهدف الثانى للاتحاد السكندرى بمثابة سيمفونية حيث مرر هشام محمد لاعب وسط زعيم الثغر كرة رائعة على الجانب الأيمن ثم مررت إلى رزاق سيسيه الذى راوغ حارس العربى الكويتى وسددها فى الشباك لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط أداء رائع من زعيم الثغر، كان الأخير قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله خالد قمر ليتأهل إلى دور الـ16 بالفوز 3 / 0 فى مجموع المباراتين.

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