شكرا لقرائتكم رئيس بعثة الاسماعيلي يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة أهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى مساء اليوم. ويلتقى الدراويش منافسه أهلى بنى غازى الليبى غدا الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ، فى إياب دور الــ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements ونقل الكلية إلى اللاعبين رغبة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، فى تحقيق طموحات الجماهير بحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة من خلال استغلال الفوز الكبير الذى تحقق بالإسماعيلية. وشدد الكلية على أهمية الاستمرار فى تحقيق الانتصارات من أجل اعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الأندية الكبار منافسا وحاصدا للالقاب.

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