الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي ضد كانو سبورت قبل الإعلان الرسمي .. استبعاد 3 نجوم...

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد كانو سبورت
يكشف الخليج 365 قائمة الأهلي التي تواجه كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنها.
21 لاعبا فى قائمة الأهلي ضد كانو سبورت
وقرر السويسر فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لدخول معسكر بالإسكندرية وجاءت القائمة على النحو التالي:-
حراس المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.
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