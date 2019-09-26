شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي ضد كانو سبورت قبل الإعلان الرسمي .. استبعاد 3 نجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد كانو سبورت يكشف الخليج 365 قائمة الأهلي التي تواجه كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنها.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت، استبعاد السويسري فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، لـ 3 نجوم بالقلعة البيضاء، لأسباب فنية، وفقا لرؤية الجهاز الفني .

وقرر جهاز الأهلي استبعاد الثلاثى علي معلول وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو، كما تم استبعاد اللاعبين المصابين المقيدين في القائمة الافريقية ومنهم محمود متولي ومروان محسن.



21 لاعبا فى قائمة الأهلي ضد كانو سبورت وقرر السويسر فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لدخول معسكر بالإسكندرية وجاءت القائمة على النحو التالي:- Advertisements

حراس المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.