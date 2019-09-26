شكرا لقرائتكم إنبي ينهي الشوط الأول مع طلائع الجيش بهدف محمد شريف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل محمد شريف لاعب إنبي، هدفه الأول مع الفريق البترولي، أمام طلائع الجيش في الدقيقة 16 .
ويحتل إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز، المركز الثامن عشر بدون نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى، فيما يحتل نادي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر بدون نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.
وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى، رامي صبري، أسامة جلال، أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز، أحمد شكري، محمد أشرف روقة، وفي خط الهجوم: محمد شريف، عمرو ناصر، لوكومبي.
وجاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى محمد بسام، وخط الدفاع إسلام سري، أحمد سامي، على الفيل، عاصم صلاح، وخط الوسط مهند لاشين، عمرو السيسي، أحمد سمير، وخط الهجوم كريم ممدوح، كريم طارق، عمرو جمال .
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