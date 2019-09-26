شكرا لقرائتكم رقم جديد ينتظر مهاجمي النصر وأهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دائماً ما تحفل مواجهات أهلي جدة ونظيره النصر بالندية والإثارة والأهداف الكثيرة، حيث شهدت مواجهاتهما السابقة تسجيل "11 هاتريك" تمكن من إحرازها 9 لاعبين، كان نصيب لاعبي الأهلي منها 6 لاعبين مقابل 5 للاعبي النصر.

وستكون الفرصة سانحة لمهاجمي الفريقين لتسجيل الهاتريك رقم 12، لاسيما أن المباراة تشهد تواجد مهاجمين من الطراز العالي، يتقدمهم السوري عمر السومة الذي سبق له تسجيل الهاتريك مرتين في شباك النصر، والمغربي عبدالرزاق حمدالله ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

هدف سجله السومة أمام النصر في الموسم الماضي

وأمام المهاجم السوري عمر السومة فرصة كبيرة ليصبح أكثر لاعب سجّل هاتريك في مواجهات الفريقين حيث يتساوى مع مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله بعدد تسجيل الهاتريك بواقع مرتين لكل لاعب.

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وسجّل للنصر ماجد عبدالله هاتريك مرتين في عامي 81 و87، في المواجهتين اللتين انتهتا لصالح النصر 5-1، 4-صفر على التوالي، ومرة لكل من مهاجمه السابق الغاني أوهين كيندي في عام 96 في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 6-1، ومهاجمه السابق سعد الحارثي في عام 2010 في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر في كأس الملك، ومهاجمه السابق محمد السهلاوي عام 2015 في المواجهة التي انتهت بخسارة فريقه 3-1.

فيكتور سيموس



في حين كان أول مهاجم أهلاوي يسجّل هاتريك في مرمى النصر أمين دابو عام 83 في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 في ربع نهائي كأس الملك، وسجل مهاجمه السابق ناصر بليه هاتريك عام 97 في المواجهة التي انتهت 5-صفر في كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً"، وزميله طلال المشعل في نفس العام في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 ضمن منافسات الدوري، والبرازيلي فيكتور سيموس في عام 2010 في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 في كأس الملك، والسوري عمر السومة في عامي 2015 و2016، في دوري المحترفين والتي انتهت بفوز فريقه 4-3، 4-2 على التوالي.

وعرفت مباريات الفريقين نتائج كبيرة كانت لمصلحة النصر الذي نجح بالفوز 6-1 في دوري عام 96، وفاز النصر 5-1 في دوري عام 81، و4-صفر في عام 87.

في حين كانت أكبر نتيجة للأهلي في شباك النصر هي فوزه 5-صفر، عام 97 ضمن منافسات بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقا"، وفوزه 4-1 عام 83 ضمن منافسات كأس الملك، و4-1 في نهائي كأس الملك عام 2012.