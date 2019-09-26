شكرا لقرائتكم هدف عكسي يمنح الهلال نقاط التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما أشعل البوروندي سيدريك أميسي لاعب التعاون الشرارة الأول بتسجيله هدف السبق بعد مرور 4 دقائق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف. ورد الهلال سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 9 حينما نجح مهاجمه السوري عمر خربين بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله سالم الدوسري برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال للاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة. ورد التعاون بنفس الطريقة حينما تصدى لاعبه هيلدون راموس لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وواصل التعاون هجومه وسنحت لمهاجمه الكاميروني توامبا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله أميسي ليخترق دفاع الهلال ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وسنحت فرصة محققة للتعاون قبل نهاية الشوط الأول حينما حول لاعبه هيلدون راموس عرضية مميزة لزميله المدافع أحمد عسيري الذي كان أمام المرمى الخالي إلا أن الكولومبي كويلار لاعب الهلال أبعدها في اللحظات الأخيرة.

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ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال تغييره الأول بدخول اللاعب محمد كنو بديلاً لزميله نواف العابد، ورد البرتغالي باولو سيرجيو مدرب التعاون بإجراء تغييره الأول بدخول اللاعب ربيع سفياني بديلاً لزميله مد الله العلياني.

وواصل التعاون هجومه وكاد لاعبه ربيع سفياني أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي نيلدو بيترولينا وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف. وعند الدقيقة 69 ارتكب لاعب التعاون ربيع الموسى خطأً فادحاً بعدما حول عرضية السوري عمر خربين مهاجم الهلال في شباك فريقه.

واندفع التعاون نحو مرمى الهلال الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يسجل الهدف الثالث بعدما أهدر الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة ليحافظ على المركز الأول بفارق 5 نقاط مؤقتاً عن وصيفه الفيصلي الذي سيواجه ضيفه العدالة يوم السبت المقبل، وبقي التعاون على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً مع تبقي مواجهتين مؤجلتين له.