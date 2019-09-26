شكرا لقرائتكم بوكيتينو: لاعبو توتنهام يستحقون الانتقادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، إن ناديه يستحق التعرض لانتقادات بعد البداية المتواضعة للموسم والتي يعتبرها بمثابة الإنذار المبكر.

وتراجع توتنهام، الذي يواجه فريق بوكيتينو السابق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط من ست مباريات بعد الهزيمة 2-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية، كما يتأخر بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتفاقمت مشكلات بوكيتينو يوم الأربعاء عندما ودع كأس رابطة الأندية المحترفة من الدور الثالث أمام كولتشيستر يونايتد، المنتمي للدرجة الرابعة، وأكد المدرب البالغ عمره 47 عاما أنه من حق المشجعين بالفعل الشعور بالغضب.

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وقال بوكيتينو للصحفيين: خلال مسيرتي هنا على مدار خمس سنوات تلقيت خلالها الإشادة، لكن الآن نستحق التعرض للانتقادات ونحن نقبل ذلك. من حق الجماهير أن تنتقد.. أحيانا تكون الانتقادات وراء إدراك الحاجة إلى الاستيقاظ.

وأضاف: يجب قبول الانتقادات. يجب إصرار الضرر الذي حدث. نحن نحاول في الوقت الحالي علاج المشكلات ونحاول أن نلعب بشكل أفضل ونحقق النتائج التي نريدها. نحن في حاجة إلى الوصول إلى حلول.

وأهدر توتنهام تقدمه عدة مرات إذ كان متقدما 2-صفر على أرسنال قبل التعادل 2-2 كما تفوق على ليستر بهدف قبل أن يخسر 2-1.