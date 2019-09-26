شكرا لقرائتكم تاريخياً.. الفوز في أول 5 مباريات يجلب "النحس" لإنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن وصول المدرب كونتي إلى نادي إنتر ميلان لخلافة سباليتي، جعل جماهير "النيراتزوري" متحمسة لمشاهدة مباريات الفريق، وللمرة الأولى في تاريخه يبيع إنتر ميلان كل تذاكره الموسمية في أول يوم تم طرحها للبيع قبل بدء المنافسات.

هذا التفاؤل ترجمه لاعبو كونتي، فبات أول مدرب يحقق خمسة انتصارات متتالية في بداية موسمه الأول مع الفريق، وسبق أن سجل "النيراتزوري" هذه الانطلاقة مرتين من قبل، لكنها لم تنتهِ بالتتويج بالبطولة، في عام 1966 و2015.

ثورة قام بها الإنتر على مستوى اللاعبين بطلب من كونتي، التعاقد مع لوكاكو بحوالي ثمانين مليون يورو، وجلب زميله في مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز، إضافة لعدد من اللاعبين الجدد، أبان عن نوايا الفريق في "الكالتشيو" هذا الموسم، بعدما حقق العلامة الكاملة من خمسة انتصارات متتالية وضعته في أعلى سلم الترتيب، ودفاعه الذي تلقى هدفاً واحداً فقط، يعد الأقوى في البطولة بقيادة المخضرم دييغو غودين وحارسه سمير هاندانوفيتش، الذي وصل في مباراته ضد لاتسيو للمشاركة رقم ثلاث مئة بقميص إنتر ميلان في مختلف المسابقات.

إنتر ميلان وبعد تخطيه عقبة جاره الميلان في ديربي الغضب بثنائية كرس بها عقدته على الروسونيري، وتحقيق الأهم أمام فريق العاصمة لاتسيو، يقدم نفسه كمرشح قوي لمجابهة يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الماضية، فريق السيدة العجوز يبعد نقطتين فقط عن الصدارة قبل المواجهة المرتقبة بينهما في كلاسيكو إيطاليا يوم السادس من أكتوبر المقبل، والتي ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرات إنتر ميلان في الذهاب بعيداً والمنافسة على لقب الدوري.