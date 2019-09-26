شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يتجنب إيقاف قيده بـ40 ألف يورو "عائدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد مسئولو الزمالك 40 ألف يورو إلى نادى ملاطيا سبور التركى لحل أزمة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض المنضم فى شهر يناير الماضى من النادى التركى إلى قلعة ميت عقبة.

يذكر أن خالد بوطيب قد شارك مع الزمالك منذ ضمه فى 13 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد فى 820 دقيقة شارك بها مع أبناء ميت عقبة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بإحصائيات اللاعبين وقيمتهم التسويقية.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك لـ"سوبر كورة" تفاصيل سداد 40 ألف يورو للنادي التركي لتجنب إيقاف قيد الفريق الأبيض.