شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون يرفض عرض الزمالك مجدداً بتحمل إقامته لتأجيل اللقاء 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى، عرض الزمالك بتحمل تكاليف إقامته فى الإسكندرية، للموافقة على نقل المباراة من ستاد بتروسبورت إلى ستاد برج العرب وإقامة المواجهة يوم الأحد القادم بدلا من بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مسئولى قلعة ميت عقبة عرضوا على الفريق السنغالى من خلال تواصل الاتحاد المصرى مع نظيره السنغالى، بتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالى فى الإسكندرية لنقل المباراة وتأجيلها لمدة 24 ساعة ولكن رفض بطل السنغال الأمر حتى اللحظة الجارية.

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وأوضح مسئولو جينيراسيون إنهم سيخوضون اليوم، التدريبات بشكل طبيعى على ملعب فندق إقامتهم فى مدينة نصر ثم سيخوضون المران الأخير غداً فى بتروسبورت استعدادا للمباراة.

يذكر أن الزمالك قد أخطر مسئولو جينيراسيون بتأجيل اللقاء وتمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقا وهو السبت القادم مستندين إلى الخطاب المرسل لهم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة اللقاء وموعده، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل السنغال على الزمالك بهدفين مقابل هدف.