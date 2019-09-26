شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهل إلى دور الـ16 عربياً بالفوز على العربى الكويتى 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة والانطلاق ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم.

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وجاء الهدف الثانى للاتحاد السكندرى بمثابة سيمفونية حيث مرر هشام محمد لاعب وسط زعيم الثغر كرة رائعة على الجانب الأيمن ثم مررت إلى رزاق سيسيه الذى راوغ حارس العربى الكويتى وسددها فى الشباك لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط أداء رائع من زعيم الثغر، كان الأخير قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله خالد قمر ليتأهل إلى دور الـ16 بالفوز 3 / 0 فى مجموع المباراتين.