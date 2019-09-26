شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم على الطلائع بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق إنبي في التقدم بهدف نظيف أمام طلائع الجيش في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمعهما حالياً على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

وأحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16 من زمن المباراة .

ويتذيل نادي إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى.

Advertisements

بينما يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى: محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى _ رامي صبري _ أسامة جلال _ أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز _ أحمد شكري _ محمد أشرف روقة ، وفي خط الهجوم: محمد شريف _ عمرو ناصر _ لوكومبي.

تشكيل طلائع الجيش كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: اسلام سري _ أحمد سامي _ على الفيل _ عاصم صلاح، وخط الوسط: مهند لاشين _ عمرو السيسي _ أحمد سمير، وخط الهجوم: كريم ممدوح _ كريم طارق _ عمرو جمال.