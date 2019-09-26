شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل أمام السعودية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أمام نظيره السعودى بدون أهداف في اللقاء الودى الذي جمع الفريقين بملعب نادى الشمس بمصر الجديدة. ويستعد منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021. ويخوض منتخب الشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره العمانى يوم الأحد المقبل، على نفس الملعب في ختام معسكره التدريبى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة. وتضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

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