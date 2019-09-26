شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يُعزز تقدم الاتحاد على العربى بهدف "مزيكا" 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه فى مرمى العربى الكويتى، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الاتحاد بهدف سجله خالد قمر.

ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة والانطلاق ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم.

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وجاء الهدف الثانى للاتحاد السكندرى بمثابة سيمفونية حيث مرر هشام محمد لاعب وسط زعيم الثغر كرة رائعة على الجانب الأيمن ثم مررت إلى رزاق سيسيه الذى راوغ حارس العربى الكويتى وسددها فى الشباك لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه.