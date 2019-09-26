شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى عن التعادل مع دجلة: نقطة أفضل من الخسارة.. ولقاء نتعلم منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، إن التعادل مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، أفضل من الخسارة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.

تابع طارق العشرى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن مباراة وادى دجلة سيتعلم منها فريقه جيدا بعد تأخر فريقه بهدفين دون رد ثم النجاح فى الشوط الثانى فى تسجيل هدفين وتحقيق التعادل.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة وادى دجلة على حرس الحدود، بتقدم الفريق الدجلاوى بثنائية نظيفة حيث نجح وادى دجلة فى التقدم سريعا فى الدقيقة 16 بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه التونسى رفيق كابو ثم عاد كابو وانطلق من الجبهة اليمنى ليمرر أرضية رائعة هيأها عبد الكبير الوادى ليسددها أحمد سعيد فى الدقيقة 35 فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق الدجلاوى، ومع انطلاقة الشوط الثانى نجح أحمد شرويدة فى الحصول على ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد التدخل القوى معه داخل منطقة الجزاء من قبل محمد عبد المنصف أوسة ليتقدم عمرو الحلوانى لتسديد ركلة الجزاء للحدود ونجح فى تسجيلها ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الدجلاوى ثم واصل الفريقان المحاولات الهجومية قبل أن ينجح شرويدة فى خطف الهدف التعادل لحرس الحدود فى الدقيقة 82 بعدما توغل بسرعته وسط دفاعات دجلة مسجلا هدف التعادل لفريقه لينتهى اللقاء بالتعادل 2 / 2.