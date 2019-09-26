شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مغادرة زيزو وعبد الغنى مبكراً.. وانتظام محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبى الزمالك، مقر النادى الأبيض، قبل التدريبات الجماعية للفريق الذى يستعد لمواجهة جينيراسون فوت السنغالى، فى اللقاء المحدد له بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، والذى يبحث الأبيض حتى اللحظة الجارية تأجيله لمدة 24 ساعة وإقامته يوم الأحد القادم ونقله إلى برج العرب.

وخاض عبد الغنى وزيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي وذلك في ظل معاناة عبد الغني من إصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الأهلى في السوبر المصري كما يعانى زيزو من إصابة فى القدم وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي حيث حصلا علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا وذلك من قبل الجهاز الفنى.

فيما انتظم محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس استعدادا للمواجهة الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال فيما حرص باجيك دراجون مدرب حراس الزمالك علي تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية خاصة لرباعي حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد قنديل وأدى الرباعي تدريبات بالجرى حول الملعب بصحبة دراجون أعقبتها تدريبات تأهيلية بالكرة.