شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس الإستعانة بـ"ديانج" أساسياً فى لقاء الأهلي وكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسري رينيه فيلر المدير الفني للأهلي الدفع بالمالي أليو ديانج أساسياً في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب فايلر في الاستعانة باللاعب المالي المُنضم للأهلي هذا الصيف أساسياً أمام بطل غينيا في إطار حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين من أجل إكتشاف قدراتهم عن قرب وعلى الطبيعة خاصة وأن ديانج لم يُشارك مع فايلر حتى الأن.

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لم يستقر فايلر على تشكيل ثابت خلال الثلاث المباريات التي قاد الفريق فيها أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، ثم الزمالك فى السوبر المحلى وسموحة بالجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى.

جاء تفكير فايلر فى الإعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر مؤخرا وتحديداً فى منطقة خط الوسط ، و تجهيزه للإعتماد عليه فى أي مباراة قادمة.