شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف قائمة الأهلي ضد كانو سبورت قبل الإعلان الرسمي.. استبعاد 3 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة قائمة النادي الأهلي التي تواجه كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الإعلان الرسمي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة كانو سبورت، قيام السويسرى فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، باستبعاد 3 لاعبين من نجوم الفريق لأسباب فنية، فى مفاجأة كبيرة خاصة أن بعضهم المستبعدين يشاركون بشكل أساسى فى مباريات الفريق الأخيرة.

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ويعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن القائمة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.