الاتحاد السكندري يُنهى الشوط الأول متقدما على العربى الكويتى 1 / 0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متقدماً على نظيره العربى الكويتى، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الاتحاد بهدف أيضا وسجله خالد قمر.
ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى اللقاء الجارى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة بعد تمريرة خاطئة من العربى الكويتى وانطلق سيسيه ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم.
وواصل الاتحاد السكندرى هجماته من خلال تحركات أحمد رفعت ورزاق سيسيه وسط دفاع للعربى الكويتى ولكن لم ينجح لاعبى زعيم الثغر فى زيادة التقدم ليحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل الضائع أنهى بعدها الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.
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