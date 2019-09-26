والد محمد صلاح يوجه رسالة للرئيس السيسي: إنجازاتك شرف للمصريين

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ والد اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، ينشر من خلاله رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال والد صلاح في الفيديو: “رسالة موجهة إلى السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة.. من أسرة الكابتن محمد صلاح ومني شخصيًا.. لا نشكك في قدرات سيادتك ونؤيدك.. بسبب انجازاتك الكبيرة التي هي شرف لكل المصريين”.

وأضاف: “أن التاريخ سيعيد نفسه في المستقبل إن شاء.. كل مصري شريف هيعرف أن في أبطال أنقذوا مصر من المغرضين.. ونحن معك يا سيادة الرئيس ومع جيش مصر.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.