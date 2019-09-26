الامارات | محمد صلاح يدفع ثمن تخبطات الاتحاد المصري.. “فيفا” يكشف السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدفع ثمن تخبطات الاتحاد المصري.. “فيفا” يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سريعاً على إستفسارات الاتحاد المصري عن سبب عدم احتساب الأصوات المصرية لصالح النجم المصري محمد صلاح في اقتراع أفضل لاعب "ذا بيست"، الذي حل فيه مهاجم ليفربول في المركز الرابع.

وقال فيفا في بيان ونقلته وسائل الإعلام المختلفة إن التوقيعات على بطاقات الاقتراع المصرية "كانت بالأحرف الكبيرة، وبالتالي بدت غير صالحة (غير مطابقة للأصل الرسمي)".

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وأضاف فيفا أنه لم يتم أيضا "توقيع نماذج التصويت من قبل الأمين العام (للاتحاد المصري) وهو أمر إجباري".

وقال الإتحاد الدولي "إن مكتب الاقتراع التابع له خاضع لمراقبة مراقبين مستقلين"، وأشار فيفا إلى أنه تم الاتصال بمصر لأول مرة لتأكيد الاقتراع ثم "تلقى الاتحاد المصري تذكيرين لتقديم استمارات التصويت الموقعة بشكل صحيح في 19 أغسطس".

وبذلك دفع النجم المصري محمد صلاح ثمن التخبطات التي حدثت في الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية واستقالة اتحاد الكرة.