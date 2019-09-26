الامارات | الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويتربع على الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويتربع على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر اتحاد كلباء مباراته الثانية على التوالي في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي وذلك امام الشارقة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت مساء اليوم وضمن منافسات الجولة الثانية ليصبح رصيد الشارقة 6 نقاط في المركز الاول بينما تراجع اتحاد كلباء للمركز الاخير بدون اهداف.

سجل الشارقة هدفه الاول عن طريق ريكاردو غوميز في الدقيقة 17 بعد هجمة قادها ايغور كورنادو من جانب الملعب قبل ان يلعبها عرضية امام المرمى اكملها غوميز الخالي من المراقبة داخل المرمى بدون اي صعوبة.

ونجح اتحاد كلباء من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق التوغولي مالابا والذي اكمل كرة ارتدت من حارس الشارقة احمد ديدا بعد تسديدة قوية للمجري جوجاك.

وتقدم الشارقة بالهدف الثاني في الدقيقة 41، عن طريق ايغور من ضربة حرة مباشرة احتسبت امام منطقة جزاء النمور، بينما سجل الشارقة الهدف الثالث عن طريق لاعبه عبد الله غانم بكرة رأسية في الدقيقة 67.