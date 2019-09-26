شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة 300 يورو بسبب جريزمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع عقوبة مالية ضد برشلونة بعد شكوى أتليتكو مدريد فيما يخص صفقة انضمام أنطوان جريزمان إلى النادي الكتالوني، بقيمة 300 يورو.
وقالت لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنها لم تتمكن من إثبات أن جريزمان وقّع على عقد مع برشلونة أثناء لعبه أو تواجده في أتليتكو مدريد.
وأوضحت اللجنة أن المفاوضات بين برشلونة واللاعب بدأت في شهر مايو، بعدما أخبر جريزمان أتليتكو بنيته الرحيل، وأشارت إلى أن القوانين تسمح لأتليتكو بالتصرف طالما أن اللاعب أخبرهم بنيته الرحيل، وكانت لدى أتليتكو فرصة لكنه لم يستغلها.
يشار إلى أن جريزمان شارك خلال الموسم الجاري مع برشلونة في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.
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