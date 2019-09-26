الخميس 26 سبتمبر 2019
قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن اللاعب الدولي الإسباني ونادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري الحالي سيحاول الوصول إلى برشلونة كمدرب الموسم المقبل بعد تراجع مستوى الفريق مع فالفيردي ومعه رحيم ستيرلينج مهاجم نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية ان تشافي يرى رحيم ستيرلينج هو اللاعب المثالي لتحمل ضغوطات البارسا.
يذكر أن تشافي هيرنانديز نجح في قيادة السد القطري للوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الأول كمدرب بعد تخطي عقبة النصر السعودي في ربع النهائي ليضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي البطولة
وينتظر تشافي هيرنانديز المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع السد هذا العام بعد الفوز ببطولة الدوري القطري.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير : تشافي يرغب في تدريب برشلونة ويرغب في ضم ستيرلينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.