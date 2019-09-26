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كلوب يكشف عن بديله المناسب لتدريب ليفربول في حالة رحيله عن الفريق

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الخميس 26 سبتمبر 2019

كلوب

كشفت يورجن كلوب مدرب نادي الإنجليزي عن البديل المناسب له لتدريب الفريق في حالة رحيله في وقت ما.

تصريحات كلوب عن بديله المناسب لتدريب ليفربول

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وقال كلوب في تصريحات صحفية عن بديله المناسب في ليفربول: "إذا قام ليفربول بإقالتي غداً فربما يكون كيني دالجليش هو الخيار الأول ليحل محلي، لكن من المحتمل أن يحضروا ستيفي من جلاسكو".

وأضاف كلوب: "إذا سألت من يجب أن يخلفني ، سأقول ستيفي. أساعده كلما أمكن ذلك."

ترتيب ليفربول في الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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