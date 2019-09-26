هازارد : عقليتنا ستكون مفتاح الانتصار في الديربي 

الخميس 26 سبتمبر 2019

هازارد

قال اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن عقلية الفريق ستكون مفتاح الانتصار في الديربي أمام اتلتيكو مدريد.

Advertisements

وأضاف هازارد :" الفوز بالديربي أحد أُمنياتي منذ ان وقعت لريال مدريد علينا العمل ‏بجد و حماس من أجل الفوز هذه هي عقليتنا قبل دخول المباراة الفوز ولا غيره"

وأردف اللاعب الدولي البلجيكي :"‏ كل شيء هنا في ريال مدريد مختلف، كان تقديمي للجمهور جنونياً ، تفاجئت بوجود الكثير من الأشخاص في الملعب كان ذالك مدهش لهذا اتمنى الفوز بالعديد من البطولات هُنا من أجل إسعاد الجماهير.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.