الخميس 26 سبتمبر 2019
هازارد
قال اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن عقلية الفريق ستكون مفتاح الانتصار في الديربي أمام اتلتيكو مدريد.
وأضاف هازارد :" الفوز بالديربي أحد أُمنياتي منذ ان وقعت لريال مدريد علينا العمل بجد و حماس من أجل الفوز هذه هي عقليتنا قبل دخول المباراة الفوز ولا غيره"
وأردف اللاعب الدولي البلجيكي :" كل شيء هنا في ريال مدريد مختلف، كان تقديمي للجمهور جنونياً ، تفاجئت بوجود الكثير من الأشخاص في الملعب كان ذالك مدهش لهذا اتمنى الفوز بالعديد من البطولات هُنا من أجل إسعاد الجماهير.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد : عقليتنا ستكون مفتاح الانتصار في الديربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.