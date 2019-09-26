عمر خربين يقود تشكيل الهلال ضد التعاون بالدوري السعودي

الخميس 26 سبتمبر 2019 عمر خربين أعلن نادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي ضد نادي التعاون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود.

خربين يقود هجوم الهلال ضد التعاون بالدوري السعودي ويقود السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال تشكيل فريقه الأساسي ضد نادي التعاون بالدوري السعودي. تشكيل الهلال ضد التعاون بالدوري السعودي حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: البريك، هيون سو، الحافظ، الشهراني. خط الوسط: كويلار، جيوفينكو. Advertisements خط الهجوم: ادواردو، سالم، العابد، خربين. تشكيل التعاون ضد الهلال بالدوري السعودي حراسة المرمى: كلاسيو خط الدفاع: العليان، ريكاردو، طلال عبسي، أحمد عسيري. خط الوسط: نيلدو، ساندرو مانويل، ريان الموسى. خط الهجوم: هيلدون، سيدري أميسي، تاوامبا. ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط.

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