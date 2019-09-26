3 أندية عربية تواجه خطر الخروج الأفريقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتطلع الفرق العربية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لحجز مكانها في مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، عندما تخوض مباريات إياب دور الـ 32 للبطولة، التي ستنطلق اليوم وتستمر على مدار 3 أيام.

ويواجه النجم الساحلي التونسي بطل المسابقة في 2007، شبح الخروج المبكر من البطولة، حينما يستضيف أشانتي كوتوكو الغاني، فيما يخوض الترجي الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة، مواجهة أسهل نسبيا عندما يلاقي ضيفه إليكت سبورت التشادي، بعدما اقتنص أبناء باب سويقة تعادلا إيجابيا 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة التشادية إنجامينا.

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ويلعب الهلال السوداني لقاء محفوفا بالمخاطر أمام ضيفه إنييمبا النيجيري، الذي فاز بالبطولة في 2003 و2004، بعدما خيم التعادل السلبي على لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بمدينة (آبا) معقل الفريق النيجيري. ويطمح ممثلا الكرة الجزائرية شبيبة القبائل واتحاد الجزائر للاستفادة من فوزهما في مرحلة الذهاب على ملعبيهما، وذلك حينما يخرجان لملاقاة حوريا كوناكري الغيني وجورماهيا الكيني على الترتيب.

ويبدو الأهلي المصري في طريقه للتأهل للدور المقبل على حساب ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بعدما حقق الفريق الملقب بنادي القرن في أفريقيا فوزا مهما 2 / 0 خارج ملعبه في مباراة الذهاب.

في المقابل يلعب الزمالك الممثل الآخر للأندية المصرية في البطولة، لقاء ليس بالسهل أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، حيث أصبح مطالبا بالفوز بهدف نظيف على الأقل لتعويض خسارته 1 / 2 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة السنغالية داكار.